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Rajasthan Weather : जयपुर में आज गर्मी का असर होगा तेज, दिन के तापमान में हो रही बढ़ोतरी
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Rajasthan Weather : जयपुर में आज गर्मी का असर होगा तेज, दिन के तापमान में हो रही बढ़ोतरी

राजधानी जयपुर में आज सवेरे से ही मौसम का मिजाज गर्म नजर आया। सुबह से कड़क व तेज धूप ​खिली, इससे लोगों को सुबह से गर्मी महसूस हुई। वहीं दिन में तापमान और बढ़ने से गर्मी का अहसास और तेज होने की संभावना है।

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जयपुर

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Murari

Apr 10, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में मौसम साफ रहेगा

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से ही मौसम का मिजाज गर्म नजर आया। सुबह से कड़क व तेज धूप ​खिली, इससे लोगों को सुबह से गर्मी महसूस हुई। वहीं दिन में तापमान और बढ़ने से गर्मी का अहसास और तेज होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई ​जिलों के तापमान में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल और सरहदी जिलों के तापमान में आज बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 32 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज बाड़मेर जिला सबसे गर्म रहने की संभावना है। वहीं श्रीगंगानगर जिले में आज तापमान सबसे कम रहा। आगामी दिनों में गर्मी के तेवरों में और इजाफा होगा।

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Published on:

10 Apr 2026 08:39 am

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