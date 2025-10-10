Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में बढ़ा गुलाबी सर्दी का जोर, आमजन को सुबह-शाम महसूस होने लगी ठंडक

राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह-शाम अब लोगों को सर्दी महसूस होने लगी है। आज सवेरे राजधानी जयपुर में मौसम में ठंडक रही। लोगों को सर्दी महसूस हुई। वहीं तापमान में गिरावट भी हुई। इससे आगामी दिनों में सर्दी का जोर और बढ़ेगा।

जयपुर

image

Murari

Oct 10, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और गिरेगा पारा

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह-शाम अब लोगों को सर्दी महसूस होने लगी है। आज सवेरे राजधानी जयपुर में मौसम में ठंडक रही। लोगों को सर्दी महसूस हुई। वहीं तापमान में गिरावट भी हुई। इससे आगामी दिनों में सर्दी का जोर और बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के पूर्वी जिलों में सर्दी का प्रकोप बढ़ा। वहीं मेवाड़ अंचल में भी तापमान में गिरावट से लोगों को सर्दी का अहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 ​डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, दीपावली के बाद सर्दी का जोर एकदम से बढ़ेगा। तापमान घटने से आमजन को सर्दी महसूस होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 08:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में बढ़ा गुलाबी सर्दी का जोर, आमजन को सुबह-शाम महसूस होने लगी ठंडक

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

जयपुर: JDA की इन वीरान कॉलोनियों में कोई नहीं बनाना चाह रहा घर, बिल्डर और डेवलपर्स हुए मालामाल

JDA Colony
जयपुर

Rajasthan Roadways: ड्राइवर-कंडक्टर के लिए नई गाइडलाइन, हर माह 3000KM बस चलाने पर ही मिलेगा वेतन

Rajasthan Roadways
जयपुर

Rajasthan : मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में नया अपडेट, 2 बड़े संशोधन को वित्त विभाग की मंजूरी

Rajasthan Chief Minister Ayushman Accident Insurance Scheme New update Finance Department approves 2 major amendments
जयपुर

Jaipur: 80 करोड़ की सरकारी जमीन से JDA ने हटाया अतिक्रमण, हिंगोनिया गोशाला की भूमि को भी कराया मुक्त

JDA-News
जयपुर

SMS अस्पताल में जान-ईमान दोनों से खिलवाड़: जिस ट्रोमा सेंटर में हुई 6 लोगों की मौत, उसी के प्रभारी ने ली 1 लाख की घूस

Doctor Manish Agarwal
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.