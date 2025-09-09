Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे धूप ​खिली, हवा चलने से मौसम हुआ खुशनुमा, गर्मी के तेवर नरम

बीते दिनों से राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है। इससे मौसम खुशनुमा हो गया है। आज सवेरे राजधानी जयपुर में धूप ​खिली, तापमान में गिरावट व हल्की हवा से मौसम में ठंडक घुली रही। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज लगभग सभी जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है।

जयपुर

Murari

Sep 09, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आज जयपुर में मौसम रहेगा साफ

जयपुर। बीते दिनों से राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है। इससे मौसम खुशनुमा हो गया है। आज सवेरे राजधानी जयपुर में धूप ​खिली, तापमान में गिरावट व हल्की हवा से मौसम में ठंडक घुली रही। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज लगभग सभी जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। आज सभी जिलों में तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज धूप ​खिली, हल्की हवा चलने से मौसम खुशनुमा हो गया। आज गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज लगभग पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। हवा चलने से मौसम खुशनुमा रहेगा।

Published on:

09 Sept 2025 08:29 am

