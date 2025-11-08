Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में बीती रात पारा गिरा्र, बढ़ने लगा सर्दी का जोर, आज सवेरे लोग ठिठुरे

राजधानी जयपुर में अब धीरे-धीरे सर्दी का जोर बढ़ने लगा है। बीती रात जयपुर में पारा गिरने से मौसम में ठिठुरन बढ़ गई। सुबह जल्द घर से निकलने वाले लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आज सुबह लोगों को तेज सर्दी महसूस हुई। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल व रेगिस्तानी जिलों में पारे में गिरावट देखी गई।

जयपुर

image

Murari

Nov 08, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में पारे में और होगी गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर में अब धीरे-धीरे सर्दी का जोर बढ़ने लगा है। बीती रात जयपुर में पारा गिरने से मौसम में ठिठुरन बढ़ गई। सुबह जल्द घर से निकलने वाले लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आज सुबह लोगों को तेज सर्दी महसूस हुई। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल व रेगिस्तानी जिलों में पारे में गिरावट देखी गई। इससे इन जिलों में सर्दी का जोर और बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके असर से सर्दी का जोर बढ़ रहा है।

जयपुर

