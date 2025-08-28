Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सुबह से ही गर्म रहा मौसम का मिजाज, उमस से छूट रहे पसीने

राजधानी जयपुर में आज सवेरे कड़क व तेज धूप ​खिली। साथ ही उमस का जोर रहा। इससे लोगों के पसीने छूट रहे हैं। आज गुलाबी नगर में मौसम साफ रहा। इससे आमजन को सवेरे से ही गर्मी का अहसास हुआ। मौसम विभाग ने अनुसार, आज राजधानी में मौसम साफ रहने की संभावना है।

जयपुर

Murari

Aug 28, 2025

– गुलाबी नगर में आज सवेरे कड़क व तेज धूप ​खिली

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे कड़क व तेज धूप ​खिली। साथ ही उमस का जोर रहा। इससे लोगों के पसीने छूट रहे हैं। आज गुलाबी नगर में मौसम साफ रहा। इससे आमजन को सवेरे से ही गर्मी का अहसास हुआ। मौसम विभाग ने अनुसार, आज राजधानी में मौसम साफ रहने की संभावना है। लोगों को तेज धूप के चलते गर्मी का अहसास होगा। वहीं प्रदेश के सभी संभागों आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। आज अलवर व दौसा में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से ही मौसम का मिजाज गर्म नजर आया। आज सवेरे तेज धूप ​खिलने से लोगों का उमस का अहसास हुआ। गुलाबी नगर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम 31 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। आज अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के अ​धिकांश जिलों में धूप ​खिलेगी, इसके प्रभाव से मौसम का मिजाज गर्म रहने की संभावना है।

28 Aug 2025 08:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather : जयपुर में आज सुबह से ही गर्म रहा मौसम का मिजाज, उमस से छूट रहे पसीने

जयपुर
