Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे भी मौसम का मिजाज ठंडा, बादल छाने से मौसम हुआ सुहाना

अगस्त का महीना अंतिम दिनों में है और मानसून राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश पर जमकर मेहरबान हो रहा है। आज सवेरे भी राजधानी जयपुर में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी भी दी है।

जयपुर

Murari

Aug 30, 2025

– मौसम विभाग ने आज भी राजधानी सहित कई जिलों में दी बारिश की चेतावनी

जयपुर। अगस्त का महीना अंतिम दिनों में है और मानसून राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश पर जमकर मेहरबान हो रहा है। आज सवेरे भी राजधानी जयपुर में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी भी दी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज भी राज्य के कई जिलों में मध्यम से मूसलाधार बारिश की संभावना है। आज प्रदेश के हाड़ौती, मेवाड़ और पूर्वी अंचल में मानसूनी मेघों के बरसने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31​ डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से मानसूनी बादल छाए हुए हैं। बारिश का अलर्ट है। आज सवेरे गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। आज भरतपुर, अलवर, धौलपुर, दौसा और जयपुर में मानसूनी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। आज कोटा-अजमेर में मध्यम बारिश तो भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। आज बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और सीकर जिले में तेज बारिश का अलर्ट है।

जयपुर

Published on:

30 Aug 2025 08:30 am

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे भी मौसम का मिजाज ठंडा, बादल छाने से मौसम हुआ सुहाना

