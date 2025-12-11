11 दिसंबर 2025,

Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज सर्द, दिन में धूप तो रातें हो रही ठंडी

राजधानी जयपुर में धीरे-धीरे सर्दी का जोर बढ़ रहा है। रातें जहां ठंडी हो रही हैं तो वहीं दिन में धूप अब अच्छी लगने लगी है। आज भी राजधानी जयपुर में रात का पारा 11 डिग्री रहा। इससे कड़ाके की सर्दी का अहसास हो रहा है।

जयपुर

Murari

Dec 11, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में बढ़ेगा सर्दी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में धीरे-धीरे सर्दी का जोर बढ़ रहा है। रातें जहां ठंडी हो रही हैं तो वहीं दिन में धूप अब अच्छी लगने लगी है। आज भी राजधानी जयपुर में रात का पारा 11 डिग्री रहा। इससे कड़ाके की सर्दी का अहसास हो रहा है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज पूर्वी जिलों, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में भी दिन के पारे में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 ​डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर​ जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 ​डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में सर्दी का असर तेज होगा। कोहरे भी दिखाई देगा।

Published on:

11 Dec 2025 08:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज सर्द, दिन में धूप तो रातें हो रही ठंडी

