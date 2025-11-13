Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज सर्द, रात का फिर लुढ़का, सर्दी दिखा रही तेवर

राजधानी जयपुर में धीरे-धीरे सर्दी अपने तेवर दिखा रही है। बीती रात पारा लुढ़कने से सर्दी के तेवर फिर से तेज हो गए हैं। बीती रात जयपुर में पारा 12 ​डिग्री से​ल्सियस रेकॉर्ड किया गया। इस कारण अलसुबह घर से निकलने वाले लोगों को सर्दी महसूस हुई।

जयपुर

image

Murari

Nov 13, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और बढ़ेगा सर्दी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में धीरे-धीरे सर्दी अपने तेवर दिखा रही है। बीती रात पारा लुढ़कने से सर्दी के तेवर फिर से तेज हो गए हैं। बीती रात जयपुर में पारा 12 ​डिग्रीसे​ल्सियसरेकॉर्ड किया गया। इस कारण अलसुबह घर से निकलने वाले लोगों को सर्दी महसूस हुई। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में रात का पारा लढ़कने से सर्दी के तेवर तीखे रहे। प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में रात के पारे में गिरावट हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में रात के पारे में गिरावट महसूस हुई है। आज गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आत 28 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में रात के पारे में और गिरावट होगी और प्रदेश में सर्दी के तेवर और तीखे होंगे।

