Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज गर्म, दिन में तीखी धूप से छूट रहे लोगों के पसीने

राजधानी जयपुर में बारिश का दौर थमने के बाद तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इससे मौसम में गर्माहट बढ़ रही है। आज सवेरे भी तेज धूप ​खिली। इससे लोगों को गर्माहट महसूस हुई। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज प्रदेश के कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है।

जयपुर

Murari

Sep 15, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आज भी जयपुर में बादलों की आवाजाही रहेगी

जयपुर। राजधानी जयपुर में बारिश का दौर थमने के बाद तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इससे मौसम में गर्माहट बढ़ रही है। आज सवेरे भी तेज धूप ​खिली। इससे लोगों को गर्माहट महसूस हुई। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज प्रदेश के कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अ​धिकांश जगह मौसम साफ रहेगा व कई जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से ही तेज धूप ​खिली। इससे मौसम में गर्माहट महसूस हुई। आज गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। आज प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी। इससे धूप-छांव की ​िस्थति रहेगी।

जयपुर

