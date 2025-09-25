Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम गर्म, दिन में तीखी धूप सता रही आमजन को, तापमान में बढ़ोतरी

– आज गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान में हुई बढ़ोतरी

जयपुर। सितंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है और राजधानी जयपुर में दिन में अभी भी गर्मी के तीखे तेवर बने हुए हैं। दिन में पड़ रही तीखी धूप से आमजन को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिन में लोग पसीने से तरबतर नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज पूर्वी संभाग में भी गर्मी के तीखे तेवर बरकरार हैं। केवल उदयपुर संभाग में गर्मी के तेवर थोड़े नरम हैं। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी गर्मी के तीखे तेवर बरकरार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज गर्म बना हुआ है। गुलाबी नगर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में न्यूनतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकमततामपान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूतनम तापमान 23 डिग्री रहा तो ​दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा। दिन में धूप ​खिलने से मौसम का मिजाज गर्म बना रहेगा।