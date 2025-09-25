Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम गर्म, दिन में तीखी धूप सता रही आमजन को, तापमान में बढ़ोतरी

सितंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है और राजधानी जयपुर में दिन में अभी भी गर्मी के तीखे तेवर बने हुए हैं। दिन में पड़ रही तीखी धूप से आमजन को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिन में लोग पसीने से तरबतर नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज पूर्वी संभाग में भी गर्मी के तीखे तेवर बरकरार हैं।

जयपुर

Murari

Sep 25, 2025

– आज गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान में हुई बढ़ोतरी

जयपुर। सितंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है और राजधानी जयपुर में दिन में अभी भी गर्मी के तीखे तेवर बने हुए हैं। दिन में पड़ रही तीखी धूप से आमजन को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिन में लोग पसीने से तरबतर नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज पूर्वी संभाग में भी गर्मी के तीखे तेवर बरकरार हैं। केवल उदयपुर संभाग में गर्मी के तेवर थोड़े नरम हैं। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी गर्मी के तीखे तेवर बरकरार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज गर्म बना हुआ है। गुलाबी नगर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में न्यूनतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकमततामपान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूतनम तापमान 23 डिग्री रहा तो ​दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा। दिन में धूप ​खिलने से मौसम का मिजाज गर्म बना रहेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 08:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम गर्म, दिन में तीखी धूप सता रही आमजन को, तापमान में बढ़ोतरी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

जयपुर में ऑनलाइन बॉडी मसाज के लिए बुलावा पड़ा महंगा, 3 लड़के और 1 लड़की ने बेरहमी से पिटाई कर हजारों रुपए लूटे

Jaipur Crime
जयपुर

युवक को मसाज कर रही थी युवती, अचानक आ पहुंचे तीन युवक और फिर जो हुआ… सोचा नहीं था

जयपुर

राजस्थान: PM मोदी, शाह और रविशंकर के खिलाफ दायर याचिका खारिज, वकील पर 50 हजार हर्जाना, ये रहा पूरा मामला

Rajasthan HC
जयपुर

PM के राजस्थान आगमन से पहले डोटासरा ने सरकार को घेरा… आदिवासी अस्मिता से लेकर किसानों तक उठाये सवाल…

dotasara
जयपुर

राजस्थान में 50 जिलों में नए जिलाध्यक्षों के चयन की कवायद, 30 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, दिल्ली में आज होगी बैठक

Rajasthan 50 Districts New jila Adhyaksh selected 30 observers Appointed meeting in Delhi Today
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.