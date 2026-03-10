10 मार्च 2026,

मंगलवार

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज गर्म, दिन के साथ-साथ रातें भी होने लगी गर्म

राजधानी जयपुर सहित प्रदेश प्रदेश में इन दिनों तेज गर्मी का दौर शुरू हो रहा है। दिन के साथ-साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से अब गर्मी के तेवर​ धीरे-धीरे तीखे हो रहे हैं।

जयपुर

Murari

Mar 10, 2026

– प्रदेश में तेज गर्मी का दौर अब धीरे-धीरे बढ़ रहा

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश प्रदेश में इन दिनों तेज गर्मी का दौर शुरू हो रहा है। दिन के साथ-साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से अब गर्मी के तेवर​ धीरे-धीरे तीखे हो रहे हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के दिन के तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। जयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। ​अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, अब प्रदेश में गर्मी का प्रकोप धीरे-धीरे बढ़ रहा है। आज प्रदेश के अ​धिकांश जिलों में दिन का तापमान 35 डिग्री से ऊपर ही रेकॉर्ड किया गया।

जयपुर

Published on:

10 Mar 2026 08:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज गर्म, दिन के साथ-साथ रातें भी होने लगी गर्म

