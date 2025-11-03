Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज होने लगा ठंडा, बीती रात तापमान में आई गिरावट

राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम का मिजाज बदला नजर आया। बीती रात तापमान में गिरावट के कारण आज सवेरे लोगों को सर्दी महसूस हुई। आज सवेरे जल्द घर से निकलने वाले लोग गर्म कपड़े पहन कर निकले। वहीं मौसम के इस बदले मिजाज के कारण अब राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में सर्दी शुरू होगी।

जयपुर

Murari

Nov 03, 2025

– मौसम विभाग के अनुसार, अब प्रदेश में शुरू होगा तेज सर्दी का दौर

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम का मिजाज बदला नजर आया। बीती रात तापमान में गिरावट के कारण आज सवेरे लोगों को सर्दी महसूस हुई। आज सवेरे जल्द घर से निकलने वाले लोग गर्म कपड़े पहन कर निकले। वहीं मौसम के इस बदले मिजाज के कारण अब राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में सर्दी शुरू होगी। प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट महसूस हुई। इससे इन जिलों में सर्दी का जोर बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे लोगों को ठंडक महसूस हुई। गुलाबी नगर में आज सवेरे न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आ 26 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में रात के पारे में ​और गिरावट होगी। इससे प्रदेश में सर्दी का जोर बढ़ेगा।

जयपुर

Published on:

03 Nov 2025 08:15 am

Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज होने लगा ठंडा, बीती रात तापमान में आई गिरावट

