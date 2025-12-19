19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Rajasthan Weather : आज सवेरे जयपुर में मौसम का मिजाज ठंडा, रात के तापमान में आई गिरावट

राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम सर्द रहा। रात के तापमान में आई गिरावट का असर आज सवेरे दिखा। हालांकि आज सवेरे धूप निकली, इससे लोगों को सर्दी महसूस हुई और कल के मुकाबले आज सवेरे तापमान कम रहा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

जयपुर

image

Murari

Dec 19, 2025

– मौसम विभाग नेे कहा, आगामी दिनों में बढ़ेगा सर्दी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम सर्द रहा। रात के तापमान में आई गिरावट का असर आज सवेरे दिखा। हालांकि आज सवेरे धूप निकली, इससे लोगों को सर्दी महसूस हुई और कल के मुकाबले आज सवेरे तापमान कम रहा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, हाड़ाैती अंचल, रेगिस्तानी जिलों, शेखावाटी अंचल व सरहदी जिलों में रात के तापमान में गिरावट हुई। इस वजह से इन जिलों में सर्दी का जोर और तेज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम 28 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगागनर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में प्रदेश में तेजी से मौसम में बदलाव होगा और सर्दी का असर तेज होगा।

