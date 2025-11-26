Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे मौसम का मिजाज ठंडा, मंद-मंद धूप से हुआ सर्दी का अहसास

राजधानी जयपुर में धीरे-धीरे सर्दी रफ्तार पकड़ने लगी है। लोगों ने सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम का मिजाज ठंडा नजर आया। धूप में कमी की वजह से आज सवेरे जयपुर में सर्दी का अहसास बढ़ा।

जयपुर

image

Murari

Nov 26, 2025

– मौसम विभाग ने आगामी दिनों में हल्की बारिश की चेतावनी

जयपुर। राजधानी जयपुर में धीरे-धीरे सर्दी रफ्तार पकड़ने लगी है। लोगों ने सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम का मिजाज ठंडा नजर आया। धूप में कमी की वजह से आज सवेरे जयपुर में सर्दी का अहसास बढ़ा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज पूर्वी संभाग, ढंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों, शेखावाटी अंचल व सरहदी जिलों में सर्दी ने अपने तेवर दिखाए। वहीं आगामी दिनों में हल्की बूंदाबांदी की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 23 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 23 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 23 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 25 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 25 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 24 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज श्रीगंगानगर जिले में न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा। इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर, अलवर व सीकर जिलों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है।

