Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे मौसम का मिजाज नरम-गर्म, धूप ​खिलने से कम हुआ सर्दी का अहसास

राजधानी जयपुर में आज सवेरे धूप ​खिलने से सर्दी का अहसास कम हुआ। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी के तेवर नरम नजर आए। जयपुर में अलसुबह व शाम की सर्दी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों में पारा चढ़ने से सर्दी का अहसास कम हुआ।

जयपुर

image

Murari

Dec 01, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में बढ़ेगा सर्दी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे धूप ​खिलने से सर्दी का अहसास कम हुआ। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी के तेवर नरम नजर आए। जयपुर में अलसुबह व शाम की सर्दी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों में पारा चढ़ने से सर्दी का अहसास कम हुआ। वहीं शेखावाटी अंचल व सरहदी जिलों में न्यूनतम तापमान में आज भी गिरावट रहने से सर्दी का अहसास बढा है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दो-चार दिन में प्रदेश में सर्दी का जोर बढ़ेगा और आमजन को तेज सर्दी का अहसास होगा।

Published on:

01 Dec 2025 08:42 am

Published on: 01 Dec 2025 08:42 am
Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे मौसम का मिजाज नरम-गर्म, धूप ​खिलने से कम हुआ सर्दी का अहसास

