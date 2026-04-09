Rajasthan Weather : आज सवेरे गुलाबी नगर में मौसम रहा खुशनुमा, तापमान में हल्की बढ़ोतरी

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में और होगी तापमान में बढ़ोतरी

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ रहा। धूप ​खिली और मौसम खुशनुमा रहा। दिन के तापमान में आज भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होने की संभावना है। आज दिन का तापमान बीते कल के मुकाबले आज एक डिग्री ज्यादा रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल और रेगिस्तानी जिलों के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 30 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 32 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19​ डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। तापमान में भी एक-दो डिग्री की बढ़ोतरी रहेगी। हालांकि मौसम का मिजाज ठंडा बना रहेगा।