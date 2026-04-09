जयपुर की मेहमाननवाजी पर दाग लगा रहे ‘सेल्फी बाज’, विदेशी पर्यटकों से बदसलूकी बनी चुनौती

पर्यटकों की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। महिला जवान भी संदिग्धों पर नजर रख कार्रवाई करती हैं। इसी माह पिंक गार्ड ऐप शुरू हो जाएगा, जिस पर पर्यटक की शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर तुरंत पहुंचेगी। इसके अलावा ऐप में पर्यटक स्थलों की जानकारी होगी, जहां भीड़ होगी वहां रेड जोन नजर आएगा, जहां भीड़ कम होगी वहां ग्रीन जोन नजर आएगा। नजदीकी अस्पताल व थानों की भी जानकारी उपलब्ध रहेगी।

- ओम प्रकाश, स्पेशल पुलिस कमिश्नर