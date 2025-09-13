Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : जयपुर में आज मौसम साफ रहा, तीखी धूप ​खिलने से लोगों को सुबह से गर्मी महसूस हुई

गुलाबी नगर में आज सवेरे मौसम साफ रहा व तेज धूप ​खिली। इससे तापमान में बढ़ोतरी हुई। तापमान बढ़ने से लोगों को आज सवेरे से ही गर्मी का अहसास हुआ। आज दिन में पारा और चढ़ेगा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा व तापमान में बढ़ोतरी होगी।

जयपुर

Murari

Sep 13, 2025

आज गुलाबी नगर का अ​धिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री से​ल्सियस

जयपुर। गुलाबी नगर में आज सवेरे मौसम साफ रहा व तेज धूप ​खिली। इससे तापमान में बढ़ोतरी हुई। तापमान बढ़ने से लोगों को आज सवेरे से ही गर्मी का अहसास हुआ। आज दिन में पारा और चढ़ेगा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा व तापमान में बढ़ोतरी होगी। इससे गर्मी का असर बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 ​डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर ​जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्रीर हा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा व प्रदेश के अ​धिकांश जिलों के अ​धिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी।

Updated on:

13 Sept 2025 08:48 am

Published on:

13 Sept 2025 08:47 am

Rajasthan Weather : जयपुर में आज मौसम साफ रहा, तीखी धूप ​खिलने से लोगों को सुबह से गर्मी महसूस हुई

