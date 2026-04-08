Rajasthan Weather : जयपुर में आज मौसम साफ रहेगा, धूप ​​खिलने से दिन खुशनुमा रहने की संभावना

– मौसम विभाग ने कहा, गुरुवार से तापमान में बढ़ोतरी होगी

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज मौसम का मिजाज खुशनुमा नजर आया। कल ​रात को हल्की बारिश के बाद आज सवेरे धूप ​खिली। साथ ही लोगों को आज सवेरे ठंडी हवा का अहसास हुआ। वहीं धूप ​खिलने के बावजूद लोगों को गर्मी महसूस नहीं हुई। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में मौसम का मिजाज ऐसे ही रहने की संभावना है। केवल रेगिस्तानी जिलों के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आज प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल व सरहदी जिलों के तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूतनम तापमान 17​ डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 30 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 31 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा। कहीं-कहीं बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना न के बराबर है।