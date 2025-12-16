Rajasthan Weather Update: फतेहपुर में 4°C, माउंट आबू से भी ठंडे 6 शहर | Fog in Rajasthan

Rajasthan Weather Update राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 35 वेदर स्टेशनों में से 22 जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मंगलवार 16 दिसंबर 2025 को फतेहपुर में प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नागौर, करौली, सीकर, दौसा और वनस्थली जैसे शहर हिल स्टेशन माउंट आबू से भी ज्यादा ठंडे रहे। इस वीडियो में ग्राफिक्स के जरिए जानिए राजस्थान के उन शहरों की पूरी लिस्ट जहां तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, साथ ही ठंड और कोहरे का ताजा अपडेट।
