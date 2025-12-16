‘हमारा यह सिस्टम छात्रों का मर्डर कर रहा है, व्यवस्था सुधारो सरकार’, युवा संसद में उठाए सवाल

Youth Parliament in the Assembly: जयपुर। राज्य विधानसभा में युवा संसद हुई। छात्रों ने विधायक के रूप में कई सवाल उठाए। शिक्षा व्यवस्था को लेकर तीखे सवाल किए। कोचिंग छात्रों की आत्महत्या का मामला भी गूंजा। कुछ छात्रों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है कि उसमें हमारे किशोर महाभारत के अभिमन्यु की तरह फंस गए हैं। एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट का मर्डर कर रहा है। एक दिवसीय युवा संसद में राजकीय विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत 41 जिलों के 164 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।