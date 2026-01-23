Rajasthan weather update फिर बढ़ेगी सर्दी,फरवरी तक चलेगा ठंड का दौर, होगी बारिश IMD Alert

Rajasthan weather update राजस्थान में मावठ, बारिश, वज्रपात, मेघगर्जन और तापमान में गिरावट का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बतायाकि राजस्थान के अधिकांश भागों में 24 और 25 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद उत्तरी हवा के प्रभाव से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। एक-दो दिन में प्रदेश में सर्दी का असर फिर बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी से फिर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। 27 जनवरी से इस नए पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। आइएमडी के अनुसार उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, शेखावाटी में बारिश की फिर संभावना है। 28 जनवरी से मौसम सामान्य होगा। इस सप्ताह सर्दी का असर बना रहेगा। वहीं फरवरी के प्रथम सप्ताह में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से फरवरी के पहले सप्ताह में सर्दी का असर बरकरार रहने की संभावना है।