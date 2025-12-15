Rajasthan Weather Update | घने कोहरे की चपेट में राजस्थान, 22 शहरों का तापमान 10°C से नीचे | Patrika

15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Rajasthan Weather Update | घने कोहरे की चपेट में राजस्थान, 22 शहरों का तापमान 10°C से नीचे

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Dec 15, 2025

Rajasthan Weather Update राजस्थान में ठंड cold weather ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है।
सोमवार को बीकानेर, जैसलमेर और धौलपुर सहित कई जिलों में dense fog घना कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। दिन में भी वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा, वहीं लोग अलाव तापते और गर्म चाय की चुस्कियों के साथ सर्दी से बचते नजर आए। स्कूल जाने वाले बच्चे और कामकाज के लिए निकले लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखाई दिए।प्रदेश के 22 शहरों का न्यूनतम तापमान 10°C से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है, हालांकि minimum temperature तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल नहीं जताई गई है।

Published on:

15 Dec 2025 04:34 pm

