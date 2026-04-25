Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी का टॉर्चर ! बाड़मेर में पारा पहुंचा 45.7°C पर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी और लू (Heatwave) का प्रकोप जारी है। बाड़मेर में पारा 45.7 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। वहीं अन्य ज्यादातर स्थानों का अधिकतम तापमान भी 25 अप्रैल को 42-42 के बीच ही दर्ज किया गया है। रात के तापमान में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। तापमान में और वृद्धि और लू का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। गर्मी के चलते हर तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। राजस्थान के कई जिलों में भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। वन्यजीवों के लिए भी प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं।