Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में मौसम फिर से गुलजार, आज सवेरे से छाई घटाएं

राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कल तक जहां धूप-उमस लोगों को परेशान कर रही थी। वहीं आज सवेरे से गुलाबी नगर के आसमान में घटाएं छाई हुई हैं।

जयपुर

Murari

Aug 14, 2025

– मौसम विभाग ने दी आज राजधानी जयपुर में बारिश की चेतावनी

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कल तक जहां धूप-उमस लोगों को परेशान कर रही थी। वहीं आज सवेरे से गुलाबी नगर के आसमान में घटाएं छाई हुई हैं। मौसम विभाग ने आज जयपुर सहित कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। बादल छाने से तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से बादल छाए हुए हैं। आज सवेरे जयपुर में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। आज भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा और राजधानी जयपुर में मानसूनी बारिश की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर ​जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने का अनुमान है। आज कोटा और उदयपुर में बारिश का अलर्ट है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान आज 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में बादल छाए रहेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 08:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में मौसम फिर से गुलजार, आज सवेरे से छाई घटाएं

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ICMR Research: 10 घंटे सिटिंग, फास्ट फूड और मोबाइल से IT सेक्टर के 84% युवा फैटी लिवर के शिकार, केंद्र ने जारी की चेतावनी

जयपुर

Weather Update 14 August: स्वतंत्रता दिवस से पहले इंद्रदेव मेहरबान, जयपुर में सुबह से हो रही बारिश

जयपुर शहर में सुबह से कई जगहों पर बारिश हो रही है। आसमान में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। फोटो-पत्रिका।
जयपुर

जयपुर के इस पुलिस थाने से 17 साल पहले वायरलैस सेट चोरी…रिपोर्ट अब दर्ज, जानें पूरा मामला

जयपुर

Rajasthan Rains: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अगस्त को राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Rajasthan
जयपुर

RPSC 1st Grade Teacher Vacancy 2025: राजस्थान में शिक्षकों की बंपर वैकेंसी, 3 हजार से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू, जान लें जरुरी योग्यता

RPSC 1st Grade Teacher Vacancy
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.