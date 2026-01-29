29 जनवरी 2026,

गुरुवार

जयपुर

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में सर्दी के तेवर तीखे, धूप ​खिलने के बावजूद गलन हो रही महसूस

राजधानी जयपुर में इन दिनों सर्दी के तेवर तीखे चल रहे हैं। आज सवेरे भी हल्की धुंध दिखी और लोगों को गलन भरी सर्दी महसूस हुई। इस कारण तेज सर्दी से लोग कांपते हुए नजर आए। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि सर्दी का यह दौर अभी जारी रहेगा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में धुंध व गलन भरी सर्दी रही।

जयपुर

image

Murari

Jan 29, 2026

– आज सवेरे जयपुर में हल्का कोहरा भी छाया रहा

जयपुर। राजधानी जयपुर में इन दिनों सर्दी के तेवर तीखे चल रहे हैं। आज सवेरे भी हल्की धुंध दिखी और लोगों को गलन भरी सर्दी महसूस हुई। इस कारण तेज सर्दी से लोग कांपते हुए नजर आए। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि सर्दी का यह दौर अभी जारी रहेगा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में धुंध व गलन भरी सर्दी रही। प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी ​जिलों में सर्दी के तेवर तीखे रहे। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर ​जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कई जिलों में बादल दाए रहेंगे। इससे मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा।

संबंधित विषय:

जयपुर

Published on:

29 Jan 2026 08:29 am

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में सर्दी के तेवर तीखे, धूप ​खिलने के बावजूद गलन हो रही महसूस

