25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

#savearavali राजस्थान में रेगिस्तानी चूहों की घटती संख्या : पर्यावरण संकट का संकेत !

#savearavali राजस्थान में रेगिस्तानी चूहों की घटती संख्या : पर्यावरण संकट का संकेत !

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Dec 25, 2025

#savearavali अरावली को लेकर छिड़ी बहस के बीच environmentalists पर्यारवणविदों ने राजस्थान में कम हो रहे Desert gerbil रेगिस्तानी चूहों को लेकर भी चिंता जताई है।University of Rajasthan राजस्थान विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रताप चंद माली Professor Pratap Chand Mali का कहना है कि रेगिस्तानी चूहों की संख्या लगातार घट रही है। जो पर्यावरण के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। पर्यावरणविद् एवं पक्षी विशेषज्ञ डॉ. दाऊलाल बोहरा के अनुसार थार का पारिस्थितिक संतुलन केवल टीलों और पौधों पर नहीं, बल्कि इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्तनधारियों पर भी निर्भर है, जो मरुस्थल की जैव विविधता की असली पहचान हैं। भूमि-उपयोग परिवर्तन, सिंचाई विस्तार और प्राकृतिक शुष्कता में कमी जैसी परिस्थितियों के कारण इन प्रजातियों की उपस्थिति में बदलाव आ सकता है। थार की प्रमुख प्रजातियों में भारतीय मरुस्थली जिर्ड, भारतीय जेरबिल (एंटीलोप रैट), हेयरीफुटेड जेरबिल, शॉर्ट-टेल्ड बैंडिकूट रैट और लिटिल इंडियन फील्ड माउस Desert gerbil, Indian gerbil, antelope rat, hairy-footed gerbil, short tailed bandicoot rat, little Indian field mouse हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Save Aravalli Hills

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 04:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / #savearavali राजस्थान में रेगिस्तानी चूहों की घटती संख्या : पर्यावरण संकट का संकेत !

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

जयपुर में विवाहिता ने विषाक्त पदार्थ खाकर की आत्महत्या, पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का दर्ज कराया मुकदमा

Rajasthan Police
जयपुर

चौंकाने वाली खबर: इंसानों से ज्यादा ‘पानी पी’ रहा AI, आने वाले समय में पर्यावरण के लिए बन सकता है खतरा

जयपुर

Year Ender 2025 : सुर्खियों में रही राजस्थान में वर्ष 2025 की ये सबसे महंगी शादी, लेकिन इस शादी ने जीता सबका मन

Year Ender 2025 Rajasthan most expensive wedding of 2025 in headlines but this wedding won everyone hearts
जयपुर

Jaipur: पूर्व पीएम वाजपेयी की जयंती पर सीएम भजनलाल शर्मा बोले- विश्वास, संवाद और परिणाम सुशासन के आधार

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Luggage Carrier Ban: राजस्थान में 31 दिसंबर को 30 हजार प्राइवेट बसें रहेंगी बंद, जनवरी में भी बड़े आंदोलन की चेतावनी

Rajasthan Private Bus Strike
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.