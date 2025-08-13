राजस्थान महिला क्रिकेट के ‘शर्मनाक’ नतीजे, गरमाने लगा खिलाड़ियों का सलेक्शन विवाद

जयपुर में चल रही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की सीनियर विमेंस T-20 चैंपियनशिप के एक मैच में सिरोही की पूरी टीम महज 4 रन पर ऑल आउट हो गई। दूसरे मैच में बांसवाड़ा की भी पूरी की पूरी टीम सिर्फ 9 रन बनाकर ढेर हो गई।
