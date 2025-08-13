13 अगस्त 2025,

जयपुर

राजस्थान महिला क्रिकेट के ‘शर्मनाक’ नतीजे, गरमाने लगा खिलाड़ियों का सलेक्शन विवाद

जयपुर में चल रही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की सीनियर विमेंस T-20 चैंपियनशिप में ऐसे नतीजे सामने आए हैं, जिन्होंने प्रदेश में महिला क्रिकेट के स्तर और चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जयपुर

Nakul Devarshi

Aug 13, 2025

जयपुर में चल रही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की सीनियर विमेंस T-20 चैंपियनशिप के एक मैच में सिरोही की पूरी टीम महज 4 रन पर ऑल आउट हो गई। दूसरे मैच में बांसवाड़ा की भी पूरी की पूरी टीम सिर्फ 9 रन बनाकर ढेर हो गई।

13 Aug 2025 11:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान महिला क्रिकेट के ‘शर्मनाक’ नतीजे, गरमाने लगा खिलाड़ियों का सलेक्शन विवाद

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

किड्स कॉर्नर- चित्र देखो कहानी लिखो 41 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (06 अगस्त 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 41 में भेजी गई कहानियों में यह कहानियां सराहनीय रही हैं।

समाचार

Muhana Mandi : बारीक हरी मिर्ची, शिमला मिर्च और टमाटर हो रहा महंगा, आलू-प्याज सस्ते

जयपुर

जयपुर-टोंक से पकड़े गए आतंकी संदिग्धों से ग्रेनेड और हथियार बरामद, राजस्थान एजीटीएफ ने पकड़ा था…

जयपुर

किशनपोल बाजार : स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों खर्च, कचरा, बंद रोड लाइटें और गंदगी ने बिगाड़ी बाजार की तस्वीर

Patrika Special News

IMD Update: बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं कल से मचाएंगी धमाल, जानिए किन जिलों में मचेगी बरसात की हलचल

imd weather alert
जयपुर
