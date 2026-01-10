10 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

जयपुर में फिर रफ्तार का कहर, थड़ी-ठेलों पर पलटी मौत

जयपुर में फिर रफ्तार का कहर, थड़ी-ठेलों पर पलटी मौत

Poonam Sharma

Jan 10, 2026

जयपुर के मानसरोवर(Mansarovar) स्थित खरवास सर्कल(Kharwas Circle) पर कल की शाम बिल्कुल आम दिनों जैसी ही थी। थड़ी-ठेलों पर (Street vendors)लोग रोज़ की तरह खाना खा रहे थे, मजदूर दिनभर की थकान उतार रहे थे और कुछ ठेले वाले काम समेटकर घर जाने की तैयारी में थे। इसी दौरान अचानक 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से एक लग्जरी (Audi car Accident)कार चौराहे पर आई। तेज रफ्तार कार (Over Speed Car)ने थड़ी-ठेलों पर बैठे लोगों और मजदूरों को कुचलते हुए सब कुछ तहस-नहस कर दिया। महज 10 सेकेंड के भीतर खरवास सर्कल का नजारा लोहामंडी (Jaipur Accident)जैसे भयावह हादसे में बदल गया। हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि भीलवाड़ा निवासी रमेश बैरवा की मौत हो गई।

