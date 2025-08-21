Rajasthan में पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग-सरकार के बीच तनातनी।

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार आमने-सामने हो गए हैं। हाईकोर्ट के पंचायत चुनाव (Rajasthan Panchayat and Municipal Elections)शीघ्र कराने के आदेश के बाद राज्य आयोग(Madhukar Gupta) ने बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी। इधर, स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा(Jhabar Singh Kharra) ने कहा है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है एक राज्य, एक चुनाव के तहत दिसम्बर में नगरीय निकायों के चुनाव कराए (Nikay Chunav)जाएंगे।