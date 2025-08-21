Rajasthan में पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग-सरकार के बीच तनातनी।

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार आमने-सामने हो गए हैं। हाईकोर्ट के पंचायत चुनाव (Rajasthan Panchayat and Municipal Elections)शीघ्र कराने के आदेश के बाद राज्य आयोग(Madhukar Gupta) ने बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी। इधर, स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा(Jhabar Singh Kharra) ने कहा है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है एक राज्य, एक चुनाव के तहत दिसम्बर में नगरीय निकायों के चुनाव कराए (Nikay Chunav)जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
कहां हो मेरे लाल: जयपुर में मासूमों की गुमशुदगी और मौत से मातम, हर घर में पसरा सन्नाटा, परिजनों की आंखों में इंतजार
Farmers Welfare: अन्नदाताओं के लिए खुशखबरी, राजस्थान में अन्न भण्डारण क्षमता बढ़ी, उपज रहेगी सुरक्षित
High Speed Train: बुलेट ट्रेन से पहले इलेक्ट्रिक इंजन का 21, 22 अगस्त को ट्रायल रन , जानें खास बातें