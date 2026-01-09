जयपुर में आज सेना परेड का पहला मुख्य रिहर्सल, दिखेगी भारतीय सेना की ताकत

गुलाबी नगरी जयपुर (Jaipur Parade)पहली बार भारतीय सेना (Indian Army)की 78वीं ‘आर्मी डे’ परेड (78th Army Day Parade)की मेजबानी करने जा रही है। यह पल न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। इस भव्य आयोजन के लिए जगतपुरा स्थित महला रोड(Jagatpur mahal Road) को पूरी तरह से सैन्य छावनी और अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है।सुरक्षा के लिहाज से परेड स्थल के चारों ओर 6 किलोमीटर के दायरे को ‘हाई सिक्योरिटी जोन’ घोषित किया गया है.इधर, भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी(Lieutenant Colonel Sofiya Qureshi ) भी राजधानी जयपुर के भवानी निकेतन कॉलेज में गुरुवार से शुरू हुई ‘नो योर आर्मी’ प्रदर्शनी में शिरकत करने पहुंचीं। राजस्थान पत्रिका से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोग उन्हें जानने और पहचानने लगे हैं।