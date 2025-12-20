20 दिसंबर 2025,

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी, कोहरे की चादर और सर्दी ने बढ़ाई परेशानी

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी, कोहरे की चादर और सर्दी ने बढ़ाई परेशानी

जयपुर

Poonam Sharma

Dec 20, 2025

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले तीन दिनों तक बना रह सकता है। 22 दिसंबर तक पश्चिमी राजस्थान (Rajasthan Weather) के कुछ भागों में बादल छाए रहेंगे। वहीं 24 दिसंबर से मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज (Rajasthan Cold Wave)की जा सकती है। इसके साथ ही 23 और 24 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में कहीं-कहीं घना कोहरा (Rajasthan Fog) छाने की संभावना है।

Published on:

20 Dec 2025 10:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी, कोहरे की चादर और सर्दी ने बढ़ाई परेशानी

