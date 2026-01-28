फरवरी तक मौसम विभाग ने कर दी भविष्यवाणी, राजस्थान में फिर शुरू होगी बारिश

Weather Update Today : उत्तर भारत में मौसम (Rajasthan Weather)ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। पहाड़ी राज्यों में हो रही भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश के दौर ने कड़ाके की ठंड (Hail Storm)की वापसी करा दी है.मौसम केंद्र जयपुर (IMD)के अनुसार, फिलहाल एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ(Western Disturbance) सक्रिय है। इसके प्रभाव से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। 28 जनवरी से मौसम शुष्क होने की उम्मीद है, लेकिन उत्तरी हवाओं (Cold Wave)के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट आ सकती है। वहीं 29 और 30 जनवरी को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। राहत के आसार फिलहाल कम हैं, क्योंकि 31 जनवरी और 1 फरवरी को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होकर उत्तर और पूर्वी राजस्थान में फिर से हल्की बारिश(Heavy Rain) करा सकता है।