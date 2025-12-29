29 दिसंबर 2025,

सोमवार

अरावली केस में अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

अरावली केस में अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

जयपुर

Poonam Sharma

Dec 29, 2025

अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े विवादित (Aravalli Controversy )मामले में सुप्रीम कोर्ट(SC) ने अहम हस्तक्षेप करते हुए केंद्र सरकार और चार अरावली राज्यों—दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात—को नोटिस जारी(Notice Release For 4 States) किया है। शीर्ष अदालत ने 20 नवंबर 2025 के उस फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है, जिसमें अरावली की नई परिभाषा तय की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक इस फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।

Published on:

29 Dec 2025 02:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / अरावली केस में अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

