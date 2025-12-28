VIDEO : Jaipur के Nehru Bazar में बड़ा हादसा ! ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिरा बरामदा

28 दिसंबर 2025,
रविवार
ताजा खबरें
राज्य
राशिफल 2026
Year Ender 2025
Bangladesh Violence
मौसम
पत्रिका स्पेशल
कुलिश जन्मशती वर्ष
राष्ट्रीय
बिजनेस
मनोरंजन
धर्म
स्वास्थ्य
खेल
राजनीति
विश्व
शिक्षा
ओपिनियन
टेक
लाइफस्टाइल
ई-पेपर
मेरी खबर
प्लस
शॉर्ट्स
जयपुर
•
Nakul Devarshi
Dec 28, 2025
पर्यटन सीजन के बीच, यहां 5 दुकानों के बाहर का बरामदा ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसा आधी रात को हुआ, वरना जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता था।
खबर शेयर करें:
शहर की खबरें:
जयपुर न्यूज़
जोधपुर न्यूज़
अलवर न्यूज़
सीकर न्यूज़
कोटा न्यूज़
Published on:
28 Dec 2025 09:42 pm
बड़ी खबरें
राजस्थान न्यूज़
Jaipur: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर CISF महिला जवान पर हमला, धक्का-मुक्की, कॉलर पकड़ी, मामला दर्ज
Year Ender 2025: राजस्थान में न्यायपालिका के लिए साल 2025 तारीख पर तारीख नहीं… इतिहास बनी तारीखों के लिए किया जाएगा याद
जयपुर के नेहरू बाजार में भरभराकर गिरा बरामदा, टल गई बड़ी घटना
— जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में पर्यटकों के लिए डबल डेकर इलेक्टि्क बस चलेंगी
एसएमएस अस्पताल के पास जूस बेचने वाल भी एमडी ड्रग सप्लाई करता
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
PM Modi
Year Ender
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Privacy Policy
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
This website follows the DNPA’s code of conduct
Code of Conduct
About Us
Grievance Policy
RSS
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.