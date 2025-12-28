28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

VIDEO : Jaipur के Nehru Bazar में बड़ा हादसा ! ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिरा बरामदा

नेहरू बाजार में एक जोरदार धमाका हुआ और पांच दुकानों के बरामदे ढह गए। सुबह जब व्यापारी पहुंचे तो मंजर खौफनाक था।

Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Dec 28, 2025

पर्यटन सीजन के बीच, यहां 5 दुकानों के बाहर का बरामदा ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसा आधी रात को हुआ, वरना जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 09:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / VIDEO : Jaipur के Nehru Bazar में बड़ा हादसा ! ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिरा बरामदा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Jaipur: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर CISF महिला जवान पर हमला, धक्का-मुक्की, कॉलर पकड़ी, मामला दर्ज

Jaipur International Airport
जयपुर

Year Ender 2025: राजस्थान में न्यायपालिका के लिए साल 2025 तारीख पर तारीख नहीं… इतिहास बनी तारीखों के लिए किया जाएगा याद

Court Judgement
जयपुर

जयपुर के नेहरू बाजार में भरभराकर गिरा बरामदा, टल गई बड़ी घटना

जयपुर

— जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में पर्यटकों के लिए डबल डेकर इले​क्टि्क बस चलेंगी

समाचार

एसएमएस अस्पताल के पास जूस बेचने वाल भी एमडी ड्रग सप्लाई करता

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.