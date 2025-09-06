Rajasthan को लेकर मौसम विभाग का फिर आया Alert, 3 दिन भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan भारतीय मौसम विभाग ने 7 सितंबर तक राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी और अतिभारी बरसात का अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बरसात की संभावना
आइएमडी के अनुसार पूर्वी आज भी राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बरसात की संभावना है वहीं दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में 7-8 सितंबर को भारी वर्षा देखने को मिल सकती है।मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र तीव्र होकर वेल मार्क लो एरिया में तब्दील हो गया है और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के पूर्वी राजस्थान क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है। इसके आगामी कुछ घंटों में पश्चिम उत्तर प्रदेश दिशा में आगे बढ़ने और तीव्र होकर 7 सितंबर की सुबह तक दक्षिणी राजस्थान और उससे सटे उत्तरी गुजरात पर एक अवदाब क्षेत्र के रूप में केंद्रित होने की प्रबल संभावना है।इसके असर से उदयपुर, कोटा,
3-4 दिन भारी और अतिभारी बारिश होने की संभावना
अजमेर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 3-4 दिन भारी और अतिभारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश भी होने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी आगामी 3-4 दिन मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।
Rajasthan
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
राजस्थान के पुलिस मुख्यालय के 2 आदेशों से असमंजस में अफसर, अब थानों की कमान सब इंस्पेक्टर को नहीं, दूसरा जानें
Vice President Election : 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, भाजपा ने राजस्थान के अपने सभी सांसदों को अचानक बुलाया दिल्ली
Rajasthan: राज कुंद्रा का विवादों से पुराना नाता, साल 2015 में IPL से आजीवन के लिए हो चुके हैं प्रतिबंधित