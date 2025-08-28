Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

जयपुर

Rajasthan के लिए आया मौसम विभाग का अलर्ट,अगस्त आखिर से लेकर सितंबर तक भारी बारिश

Rajasthan के लिए आया मौसम विभाग का अलर्ट,अगस्त आखिर से लेकर सितंबर तक भारी बारिश

जयपुर

Poonam Sharma

Aug 28, 2025

राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होता दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अगस्त को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम(Rajasthan Heavy Rain) बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिणी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना जताई गई है। 29 और 30 अगस्त से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी. विभाग ने यह भी बताया है कि सितंबर के पहले सप्ताह में भी सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की उम्मीद है.

Published on:

28 Aug 2025 10:27 am

Rajasthan / Jaipur / Rajasthan के लिए आया मौसम विभाग का अलर्ट,अगस्त आखिर से लेकर सितंबर तक भारी बारिश

Patrika Site Logo

