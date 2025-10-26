राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, उदयपुर-कोटा सहित 9 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट

जयपुर। अरब सागर में बने डिप्रेशन सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं, तेज हवाओं और बिजली चमकने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अरब सागर में बना डिप्रेशन सिस्टम धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी एक अन्य डिप्रेशन सक्रिय है, जो आने वाले दिनों में साइक्लोन या सीवियर साइक्लोन का रूप ले सकता है। साथ ही, उत्तर भारत में 27 अक्टूबर से एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी एक्टिव होगा। इन तीनों सिस्टम के संयुक्त असर से राजस्थान में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
