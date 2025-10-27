Patrika LogoSwitch to English

Weather Update भारी बारिश का अलर्ट, पारा 8 डिग्री गिरने की संभावना, सर्दी की दस्तक Montha Cyclone

Weather Update भारी बारिश का अलर्ट, पारा 8 डिग्री गिरने की संभावना, सर्दी की दस्तक Montha Cyclone

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Oct 27, 2025

Weather Update राजस्थान में फिर शुरू हुआ बारिश का दौर 3 नवंबर तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इस बीच कहीं भारी तो कहीं अति भारी बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान में जहां 8 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना जताई है तो वहीं बारिश की गतिविधियां थमते ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट की बात कही है। मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर को राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी भागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब तीव्र होकर चक्रवाती तूफान “Montha” मोंथा बन गया है। इसके आगामी 24 घंटे में और तीव्र होकर आंध्रप्रदेश तट की ओर तीव्र चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने की प्रबल संभावना है। एक और अवदाब मध्य-पूर्वी अरब सागर में अवस्थित है व एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय हो चुका है। इनके प्रभाव से प्रदेश के दक्षिण और पूर्वी भागों में सर्वाधिक असर दिखाई देगा। इस दौरान यहां 28 अक्टूबर को बारिश की होने की संभावना है।

भारी बारिश की संभावना

28 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कोटा, उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में 28 अक्टूबर को भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में 29 अक्टूबर से कमी होने की संभावना है। हालांकि, दक्षिणी और पूर्वी भागों में हल्की-मध्यम बारिश की गतिविधियां 29-30 अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां नवंबर के पहले सप्ताह में भी जारी रहेंगी।

शेखावाटी क्षेत्र में एक सप्ताह मौसम शुष्क

मौसम विभाग ने बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार प्रदेश में बीते 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश कोटा के खातौली में 69 एमएम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार बारिश होने और बादल छाए रहने से दिन के अधिकतम तापमान में अगले 48 घंटों में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी होने के बाद न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट होगी।

Published on:

27 Oct 2025 10:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Weather Update भारी बारिश का अलर्ट, पारा 8 डिग्री गिरने की संभावना, सर्दी की दस्तक Montha Cyclone

