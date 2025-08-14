Patrika LogoSwitch to English

Mousam Update : इंद्रदेव फिर हुए मेहरबान, जयपुर में झमाझम बारिश, देखें वीडियो

Rain in Jaipur : मौसम विभाग ने आज कई जिलोंं में यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर, करौली व दौसा जिलों में आज बारिश की संभावना जताई है।

जयपुर

Savita Vyas

Aug 14, 2025

जयपुर। राजधानी जयपुर में एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने से मानसून सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह तंत्र अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और तीव्र होकर “वेलमार्क्ड लो-प्रेशर एरिया” में बदल सकता है। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान, विशेषकर कोटा और उदयपुर संभाग में 15 से 18 अगस्त के बीच कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

Published on:

14 Aug 2025 02:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Mousam Update : इंद्रदेव फिर हुए मेहरबान, जयपुर में झमाझम बारिश, देखें वीडियो

