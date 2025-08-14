Mousam Update : इंद्रदेव फिर हुए मेहरबान, जयपुर में झमाझम बारिश, देखें वीडियो

जयपुर। राजधानी जयपुर में एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने से मानसून सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह तंत्र अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और तीव्र होकर “वेलमार्क्ड लो-प्रेशर एरिया” में बदल सकता है। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान, विशेषकर कोटा और उदयपुर संभाग में 15 से 18 अगस्त के बीच कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
Health News: राजस्थान के इस जिले को मिली बड़ी स्वास्थ्य सौगात, चिकित्सालय में ब्लड सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ