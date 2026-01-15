15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update Today : 7 दिन में 2 पश्चिमी विक्षोभ, Rajasthan में बारिश, शीतलहर और कोहरे का अलर्ट IMD

Weather Update Today : 7 दिन में 2 पश्चिमी विक्षोभ, Rajasthan में बारिश, शीतलहर और कोहरे का अलर्ट IMD

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Jan 15, 2026

Weather Update Today मौसम विभाग ने 16 जनवरी को राजस्थान के कुछ हिस्सों में कहीं शीतलहर तो कहीं घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अगले सात दिन में दो पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बड़े बदलाव के संकेत भी दिए हैं। बादल छाने और बारिश के भी संकेत हैं। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर का शून्य दशमलव 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अलवर और सीकर का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहा। करौली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा। कमजोर पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से 17-18-19 जनवरी को राज्य के उत्तरी,पूर्वी और पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। 22 से 24 जनवरी के दौरान पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

weather alert

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 08:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Weather Update Today : 7 दिन में 2 पश्चिमी विक्षोभ, Rajasthan में बारिश, शीतलहर और कोहरे का अलर्ट IMD

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

जेल में दंडित व विचाराधीन बंदी आपस में भिड़े, दोनों तरफ से चार-चार बंदी नामजद

Jaipur Central Jail, clash in Jaipur Central Jail, fight in Jaipur Central Jail, Jaipur News, Rajasthan News, जयपुर सेंट्रल जेल, जयपुर सेंट्रल जेल में झड़प, जयपुर सेंट्रल जेल में मारपीट, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

JLF 2026: ‘ड्राइवर के कहने पर रोजाबल गया, दो वर्ष तक रिसर्च कर लिखी बुक’

जयपुर

Jaipur Central Jail: सेंट्रल जेल में दंडित और विचाराधीन बंदी आपस में भिड़े, प्रहरियों से बदसलूकी, दोनों पक्षों की FIR

Jaipur Central Jail, clash in Jaipur Central Jail, fight in Jaipur Central Jail, Jaipur News, Rajasthan News, जयपुर सेंट्रल जेल, जयपुर सेंट्रल जेल में झड़प, जयपुर सेंट्रल जेल में मारपीट, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

Rajasthan Politics: विधायकों के प्रश्न पूछने पर कई तरह की पाबंदियां, मंत्रियों को छूट! छिड़ी नई बहस

Rajasthan assembly
जयपुर

Jaipur News: चीखें, सन्नाटा, मातम… परिजन कर रहे थे इंतजार मौत की खबर से सब सन्न, मां का एक ही सवाल बेटा कब आएगा?

jaipur sankrati accident
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.