Weather Update Today : 7 दिन में 2 पश्चिमी विक्षोभ, Rajasthan में बारिश, शीतलहर और कोहरे का अलर्ट IMD

Weather Update Today मौसम विभाग ने 16 जनवरी को राजस्थान के कुछ हिस्सों में कहीं शीतलहर तो कहीं घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अगले सात दिन में दो पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बड़े बदलाव के संकेत भी दिए हैं। बादल छाने और बारिश के भी संकेत हैं। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर का शून्य दशमलव 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अलवर और सीकर का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहा। करौली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा। कमजोर पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से 17-18-19 जनवरी को राज्य के उत्तरी,पूर्वी और पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। 22 से 24 जनवरी के दौरान पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है।