Weather Update Today : शीतलहर का अलर्ट, 5 तक पहुंचा पारा, बढ़ेगी सर्दी Cold Wave Rajasthan

rajasthan राजस्थान में आगामी 48 घंटे Cold Wave शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है। रविवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर Cold Wave का असर रहा। मौसम विभाग ने 17 नवंबर को भी प्रदेश के झुंझुनूं, सीकर, चूरू, नागौर में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में लगातार सर्दी बढ़ रही है। बात करें temperature न्यूनतम तापमान तो न्यूनतम तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

न्यूनतम तापमान 5 से 10 के बीच

रविवार को प्रदेश में ज्यादातर स्थानों का न्यूनतम तापमान 5 से 10 के बीच रहा। फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस ,नागौर का temperature न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस, सीकर का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह दौसा का 6.4, लूणकरनसर का 6.8, करौली का 7.6 और चूरू का 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जालोर का 8.1, चित्तौड़गढ़ का 8.2, पिलानी और डबोक का 8.5, दर्ज किया गया। भीलवाड़ा और अलवर 9, वनस्थली 9.1, जोधपुर शहर 9.9, दर्ज किया गया।

मौसम 22 नवंबर तक साफ

आइएमडी के अनुसार आगामी 48 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की ही संभावना है। राजधानी जयपुर में भी मौसम 22 नवंबर तक साफ रहने और अधिकतम तापमान 28 से 29 और न्यूनतम तापमान 11 से 13 के बीच रहने की संभावना है। जयपुर का अधिकतम तापमान 28.4 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। न्यूनतम तापमान में लगातार हो रही गिरावट और शीतलहर के चलते प्रदेश के कुछ स्थानों पर सर्दी बढ़ जाने की पूरी संभावना है।