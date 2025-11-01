Weather Update Today: पश्चिमी विक्षोभ के असर से Rajasthan में 3 से फिर बारिश, IMD का अलर्ट

Weather Update Today : राजस्थान में 3 नवंबर से फिर बारिश का दौर शुरु होने जा रहा है। मौसम विभाग ने 3 नवंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और इसके असर से राजस्थान के अधिकांश संभागों में बारिश का दौर शुरु होने की जानकारी दी है। आइएमडी के अनुसार अरब सागर की खाड़ी में बना अवदाब (Depression) कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया (WML) में परिवर्तित हो गया है।

3-4 नवंबर को बारिश की संभावना

नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से एक बार फिर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में 3-4 नवंबर को मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों में 5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रह सकता है। साथ ही उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की भी प्रबल संभावना है।

6 और 7 नवंबर को पूर्वी,पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क

इसके साथ ही मौसम विभाग ने 6 और 7 नवंबर को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की जानकारी दी है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 नवंबर को प्रदेश के कुछ स्थानों और 4 नवंबर को प्रदेश के कई जिलों में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है।