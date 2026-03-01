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Weather Update Today:राजस्थान में हुई ओलावृष्टि, फसल चौपट ! ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी

Weather Update Today:राजस्थान में हुई ओलावृष्टि, फसल चौपट ! ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी

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जयपुर

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Abhishek Chaturvedi

Mar 30, 2026

Weather Update Today: राजस्थान में मौसम विभाग ने यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 31 मार्च से 5 अप्रेल तक राजस्थान के विभिन्न भागों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। सोमवार 30 मार्च को भी राजस्थान के भीलवाड़ा और जोधपुर सहित कई क्षेतों में ओलावृष्टि हुई है जिससे फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। किसान की मेहनत और अरमानों पर इस ओलावृष्टि ने पानी फेर दिया है। 30 मार्च को भी प्रदेश में कई जगह बारिश हुई। मौसम विभाग ने आगामी 6 दिन जयपुर,भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर,बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बरसात का अलर्ट जारी किया है। 30 मार्च को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कोटा और चित्तौड़गढ़ में 37.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बाड़मेर का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अंता बारां का अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस रहा।

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Published on:

30 Mar 2026 10:29 pm

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