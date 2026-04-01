Weather Update Today : 17-18 को हीटवेव का अलर्ट, तापमान सामान्य से ऊपर, बढ़ेगी गर्मी IMD Alert

Weather Update Today : राजस्थान में बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने राज्य में आगामी 4-5 दिन अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। IMD ने 17-18 अप्रैल को जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री यानि सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक दर्ज होने और कहीं कहीं हीटवेव चलने की संभावना भी जताई है।