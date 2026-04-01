7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update Today: राजस्थान में 7 दिन कैसा रहेगा मौसम, IMD Alert क्या खास !

Weather Update Today: राजस्थान में 7 दिन कैसा रहेगा मौसम, IMD Alert क्या खास !

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Apr 07, 2026

Weather Update Today: अगर आप राजस्थान में रहते हैं, तो यह वेदर अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है ! राजस्थान में मौसम को लेकर IMD ने बड़ा अलर्ट दिया है ! अगले 24 घंटों में जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र में मौसम के मिजाज में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं इसकी जानकारी मौसम विभाग ने वेदर बुलेटिन में जारी की है। इसके अनुसार आगामी 24 घंटों में राजस्थान में कई जगह तेज बारिश, तेज अंधड़ और ओलावृष्टि की संभावना है। राजस्थान में आगामी 24 घंटों में कहां तेज बारिश हो सकती है। किस क्षेत्र में तेज अंधड़ का अलर्ट है..और कहां ओलावृष्टि की प्रबल संभावना बनी हुई है। किस क्षेत्र के किसानों के लिए अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। अभी कितने दिन और अंधड़-बारिश और ओलावृष्टि का दौर चलने वाला है। क्या इसी सप्ताह गर्मी लौट रही है। फिर गर्मी की दस्तक के साथ ही तापमान क्या फिर सामान्य से अधिक दर्ज होने की संभावना बन गई है। इन तमाम सवालों के जबाव जानने के लिए देखिए ये वीडियो और जानिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा के अनुसार राजस्थान के मौसम का मिजाज राजस्थान के आगामी मौसम की ये अधिकृत और ताजा जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में बताए.. साथ ही वीडियो को Like करें और अगर आपने चैनल को Subscribe नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप अपने शहर के मौसम का ताजा हाल भी हमें कमेंट में बता सकते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Apr 2026 10:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Weather Update Today: राजस्थान में 7 दिन कैसा रहेगा मौसम, IMD Alert क्या खास !

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

LPG Supply: विवाह समारोहों के लिए गैस सिलेंडर पर बड़ा फैसला, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था

Rajasthan LPG news, Rajasthan gas supply update, LPG cylinder Rajasthan, commercial LPG allocation India, Rajasthan LPG shortage truth, Bhajanlal Sharma news, Rajasthan gas cylinder update, India LPG policy update, domestic LPG supply India, Rajasthan breaking news, LPG cylinder delivery delay, Rajasthan energy news, PNG connection Rajasthan, gas pipeline India news, LPG price and supply update, oil marketing companies India, Rajasthan government update, India energy sector news, LPG distribution system India, Rajasthan latest news
जयपुर

नगर निगम में सख्ती: अब हर काम समयबद्ध, अफसरों की तय होगी जवाबदेही

जयपुर

घर का सपना होगा साकार: जयपुर समेत 13 शहरों में जल्द लॉन्च होंगी नई आवासीय योजनाएं

जयपुर

Rajasthan News: 7 नए मेगा नोड्स प्रस्तावित होने से अब बदलेगा राजस्थान के विकास का नक्शा

7 New Nodes To Rajasthan
जयपुर

Good News: अब बिना कनेक्शन खरीद सकेंगे गैस सिलेंडर, केंद्र का बड़ा फैसला, राजस्थान सरकार ने शुरू की तैयारी

Rajasthan LPG crisis, 5kg gas cylinder scheme, migrant workers gas supply, FTL cylinder availability, affordable LPG Rajasthan, Jaipur gas distribution, small LPG cylinder scheme, migrant labor relief India, LPG shortage solution, oil marketing companies India, portable gas cylinder India, urban migrant support, cooking gas accessibility, Rajasthan public distribution system, low income housing gas support
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.