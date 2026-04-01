Weather Update Today: राजस्थान में 7 दिन कैसा रहेगा मौसम, IMD Alert क्या खास !

Weather Update Today: अगर आप राजस्थान में रहते हैं, तो यह वेदर अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है ! राजस्थान में मौसम को लेकर IMD ने बड़ा अलर्ट दिया है ! अगले 24 घंटों में जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र में मौसम के मिजाज में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं इसकी जानकारी मौसम विभाग ने वेदर बुलेटिन में जारी की है। इसके अनुसार आगामी 24 घंटों में राजस्थान में कई जगह तेज बारिश, तेज अंधड़ और ओलावृष्टि की संभावना है। राजस्थान में आगामी 24 घंटों में कहां तेज बारिश हो सकती है। किस क्षेत्र में तेज अंधड़ का अलर्ट है..और कहां ओलावृष्टि की प्रबल संभावना बनी हुई है। किस क्षेत्र के किसानों के लिए अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। अभी कितने दिन और अंधड़-बारिश और ओलावृष्टि का दौर चलने वाला है। क्या इसी सप्ताह गर्मी लौट रही है। फिर गर्मी की दस्तक के साथ ही तापमान क्या फिर सामान्य से अधिक दर्ज होने की संभावना बन गई है। इन तमाम सवालों के जबाव जानने के लिए देखिए ये वीडियो और जानिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा के अनुसार राजस्थान के मौसम का मिजाज राजस्थान के आगामी मौसम की ये अधिकृत और ताजा जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में बताए.. साथ ही वीडियो को Like करें और अगर आपने चैनल को Subscribe नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप अपने शहर के मौसम का ताजा हाल भी हमें कमेंट में बता सकते हैं।