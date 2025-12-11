Weather Update Today: राजस्थान के मौसम को लेकर IMD का आया बड़ा Update, कल से बदलेगा मौसम का मिजाज

Weather Update Today राजस्थान में कल से यानि 12 दिसंबर 2025 से मौसम में क्या बदलाव होने जा रहा है। अधिकतम, न्यूनतम तापमान, शीतलहर और कोहरे को लेकर मौसम विभाग का क्या फोरकास्ट है देखिए इस वीडियो में…..राजस्थान में 11 दिसंबर 2025 , गुरुवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर का रहा। यहां मिनिमम टेंप्रेचर 4°C रेकॉर्ड किया गया है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 15.2 °C फलौदी में दर्ज किया गया। इसी तरह बात करें अधिकतम तापमान यानि मैक्सिमम टेंप्रेचर की तो प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम बाड़मेर का 32.6°C दर्ज किया गया है। वहीं राजस्थान में सबसे कम अधिकतम तापमान सिरोही का 24 °C दर्ज किया गया है।