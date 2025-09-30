Weather Update Today: राजस्थान को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, भारी बारिश और वज्रपात की भी चेतावनी

राजस्थान में सर्वाधिक तापमान जैसलमेर का 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं श्रीगंगानगर का 38.6, लूणकरणसर का 38.5, चूरू और बाड़मेर का 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम अधिकतम तापमान डूंगरपुर में दर्ज किया गया यहां के अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रहा। बात करें प्रदेश की राजधानी जयपुर के मौसम की तो यहां सोमवार को अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार जयपुर में इस सप्ताह दोनों की तापमानों में गिरावट दर्ज की जाएगी। 5 अक्टूबर तक फिलहाल अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास ही बना रहने का पूर्वानुमान है तो वहीं न्यूनतम तापमान 24 तक आ सकता है।
प्रदेश में कहीं भारी तो कहीं हल्की बरसात,बदला मौसम
मौसम विभाग ने आज से 5 अक्टूबर तक जयपुर में बरसात की संभावना जताई है। मंगलवार को भी प्रदेश में कई जगह अच्छी बारिश हुई जिसके बाद वहां मौसम सुहाना हो गया। सोमवार को भी राजस्थान में कई जगह हल्की वर्षा हुई। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बीते दिन अधिकतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विदर्भ पर बना अवदाब कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर में बदल चुका है इसके जल्द पश्चिम की ओर बढ़ने और दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के ऊपर से गुजरते हुए 1 अक्टूबर तक गुजरात तट से सटे उत्तर पूर्वी अरब सागर पर निम्नदाब क्षेत्र के रूप में उभरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इसके प्रभाव से राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भागों में आगामी 2-3 दिन मेघगर्जन के साथ बारिश होने और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज से 5 अक्टूबर तक कोटा,उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है। इस दौरान जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भी 3 अक्टूबर तक कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। इसके बाद जोधपुर संभाग में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।
मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी
मौसम विभाग ने अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी,चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग,धौलपुर, करौली, डूंगरपुर,जयपुर, झालावाड़ सहित प्रदेश के कई स्थानों पर आगामी कुछ दिनों के दौरान कहीं कहीं मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। कई स्थानों पर बादल छाए रहे। हवा भी चली। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम के पल-पल बदलते मिजाज के बीच फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोग गर्मी और ऊमस से परेशान हैं। प्रदेश से मानसून की विदाई के बाद भी मौसम में गर्माहट बरकरार है वहीं लोगों को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बारिश के इस नए दौर के शुरू होने और उसके बाद हल्की ठंडक की दस्तक का इंतजार है।
