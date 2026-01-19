Weather Update Today : राजस्थान में बारिश, बिजली और कोहरे का Alert

Weather Update Today मौसम विभाग ने आगामी दो दिन के लिए राजस्थान में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश में कहीं हल्का तो कहीं मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के विभिन्न भागों में 22 से 24 जनवरी के बीच मावठ का पूर्वानुमान भी जारी किया है। 22 और 23 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। 23 और 24 जनवरी को शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली और हल्के से मध्यम बारिश का अलर्ट है। 22 जनवरी के बाद से तापमान में गिरावट आएगी। सोमवार को प्रदेश में माउंट आबू का न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया। यहां का मिनिमम टेंप्रेचर 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 31 में से 16 स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। राजस्थान में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जवाई बांध (पाली) में 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 22 जनवरी को बीकानेर,चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलौदी और श्रीगंगानगर में मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट है। 23 जनवरी को अलवर,भरतपुर, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ में मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट है। जयपुर में 23 जनवरी को मेघगर्जन और बरसात की संभावना है। वहीं एक और पश्चिमी विक्षोभ 26 से 28 जनवरी के बीच सक्रिय होगा जिसका बड़ा और स्पष्ट असर भी मौसम पर साफ दिखाई देगा।