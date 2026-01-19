19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update Today : राजस्थान में बारिश, बिजली और कोहरे का Alert

Weather Update Today : राजस्थान में बारिश, बिजली और कोहरे का Alert

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Jan 19, 2026

Weather Update Today मौसम विभाग ने आगामी दो दिन के लिए राजस्थान में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश में कहीं हल्का तो कहीं मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के विभिन्न भागों में 22 से 24 जनवरी के बीच मावठ का पूर्वानुमान भी जारी किया है। 22 और 23 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। 23 और 24 जनवरी को शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली और हल्के से मध्यम बारिश का अलर्ट है। 22 जनवरी के बाद से तापमान में गिरावट आएगी। सोमवार को प्रदेश में माउंट आबू का न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया। यहां का मिनिमम टेंप्रेचर 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 31 में से 16 स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। राजस्थान में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जवाई बांध (पाली) में 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 22 जनवरी को बीकानेर,चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलौदी और श्रीगंगानगर में मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट है। 23 जनवरी को अलवर,भरतपुर, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ में मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट है। जयपुर में 23 जनवरी को मेघगर्जन और बरसात की संभावना है। वहीं एक और पश्चिमी विक्षोभ 26 से 28 जनवरी के बीच सक्रिय होगा जिसका बड़ा और स्पष्ट असर भी मौसम पर साफ दिखाई देगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Jan 2026 10:20 pm

Published on:

19 Jan 2026 10:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Weather Update Today : राजस्थान में बारिश, बिजली और कोहरे का Alert

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

नहीं हटेगी ‘मधुशाला’…सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मदिरापान करने वालों की बल्ले-बल्ले

Supreme Court Stays Removal of 1102 Liquor Shops Along Highways Rajasthan HC Had Ordered Relocation
जयपुर

Jaipur Literature Festival: हिंसा समय के साथ समाप्त नहीं होती, नई रूपों में आगे बढ़ती है – कैरोलिन

Jaipur Literature Festival
जयपुर

एमिशन ट्रेडिंग स्कीम लागू करने की तैयारी

खास खबर

Rain Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ, यहां बारिश का अलर्ट

rain alert
जयपुर

सुरक्षा में चूकः सिंगर नाइट में अव्यवस्थाओं पर मांगा स्पष्टीकरण

Jaipur 52 CIs Transferred Police Commissioner Biju George Joseph instructed them to join immediately See list of who went where
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.