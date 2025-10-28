Weather Update Today: राजस्थान में 3 नवंबर से फिर बारिश का दौर, बढ़ेगी सर्दी | Heavy Rain । Cyclone Montha

Weather Update Today राजस्थान में 3 नवंबर से फिर बारिश का दौर, बढ़ेगी सर्दी | Heavy Rain । Cyclone Monthaराजस्थान Rajasthan को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में फिर से बरसात का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 3 नवंबर से नया Western Disturbance पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है जिसके असर से 3 नवंबर को राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर सहित शेखावाटी क्षेत्र में हल्के से मध्यम दर्जे की बरसात होगी। आइएमडी के अनुसार 3 नवंबर के बाद रात के तापमान यानि न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। यानि बारिश का दौर थमते ही सर्दी बढ़ जाएगी।

नैनवा में 130 एमएम बारिश दर्ज

28 अक्टूबर को बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान में सर्वाधिक बरसात बूंदी जिले के नैनवा में 130 एमएम दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार नैनवा में अतिभारी बारिश रेकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बारां, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में कई जगह भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार इस अवधि में उत्तर पश्चिम राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के Radhey Shyam sharma निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बीते 24 घंटों में पारा 10 डिग्री तक जा गिरा है। विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिन फिलहाल तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा लेकिन इसके बाद न्यूनतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आएगी। यानि जैसे ही नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुरू हो रहा बारिश का दौर धीमा पड़ेगा वैसे ही सर्दी बढ़ जाएगी।

राजस्थान में बारिश से फिलहाल राहत नहीं

मौसम विभाग की मानें तो फिलहाल राजस्थान के लोगों को बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बारिश के चलते मंगलवार को प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी धूप नही निकली और बादल ही छाए रहे। हल्की से मध्यम बरसात के बीच ठंडी हवा का दौर जारी रहा। सुबह से ही तेज ठंडी हवा और रिमझिम फुहारों ने सर्दी का अहसास कराए रखा। आपको बता दें कि फिछले 2 दिन से राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने से सर्दी की दस्तक दिखाई दे रही है। धूप नहीं निकलने से वाहन चालकों को दिन में ही वाहनों की हैडलाइट जलानी पड़ी। वहीं बारिश और तेज ठंडी हवा के दौर के बीच लोगों ने गर्म कपड़े भी पहनना शुरू कर दिया है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में जहां दो दिन पहले तक पंखे चल रहे थे वहीं सोमवार रात से लोगों ने पंखे बंद कर रजाई निकाल लीं। ऊनी कपड़े निकाल लिए। मौसम विभाग ने आगामी कुछ और दिन अभी तापमान में गिरावट की बात कही है। ऐसे में स्पष्ट है कि नवंबर के पहले सप्ताह से लोगों को अच्छी सर्दी का अहसास होने लगेगा।