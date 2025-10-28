Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update Today: राजस्थान में 3 नवंबर से फिर बारिश का दौर, बढ़ेगी सर्दी | Heavy Rain । Cyclone Montha

Weather Update Today: राजस्थान में 3 नवंबर से फिर बारिश का दौर, बढ़ेगी सर्दी | Heavy Rain । Cyclone Montha

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Oct 28, 2025

Weather Update Today राजस्थान में 3 नवंबर से फिर बारिश का दौर, बढ़ेगी सर्दी | Heavy Rain । Cyclone Monthaराजस्थान Rajasthan को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में फिर से बरसात का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 3 नवंबर से नया Western Disturbance पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है जिसके असर से 3 नवंबर को राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर सहित शेखावाटी क्षेत्र में हल्के से मध्यम दर्जे की बरसात होगी। आइएमडी के अनुसार 3 नवंबर के बाद रात के तापमान यानि न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। यानि बारिश का दौर थमते ही सर्दी बढ़ जाएगी।

नैनवा में 130 एमएम बारिश दर्ज

28 अक्टूबर को बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान में सर्वाधिक बरसात बूंदी जिले के नैनवा में 130 एमएम दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार नैनवा में अतिभारी बारिश रेकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बारां, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में कई जगह भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार इस अवधि में उत्तर पश्चिम राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के Radhey Shyam sharma निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बीते 24 घंटों में पारा 10 डिग्री तक जा गिरा है। विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिन फिलहाल तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा लेकिन इसके बाद न्यूनतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आएगी। यानि जैसे ही नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुरू हो रहा बारिश का दौर धीमा पड़ेगा वैसे ही सर्दी बढ़ जाएगी।

राजस्थान में बारिश से फिलहाल राहत नहीं

मौसम विभाग की मानें तो फिलहाल राजस्थान के लोगों को बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बारिश के चलते मंगलवार को प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी धूप नही निकली और बादल ही छाए रहे। हल्की से मध्यम बरसात के बीच ठंडी हवा का दौर जारी रहा। सुबह से ही तेज ठंडी हवा और रिमझिम फुहारों ने सर्दी का अहसास कराए रखा। आपको बता दें कि फिछले 2 दिन से राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने से सर्दी की दस्तक दिखाई दे रही है। धूप नहीं निकलने से वाहन चालकों को दिन में ही वाहनों की हैडलाइट जलानी पड़ी। वहीं बारिश और तेज ठंडी हवा के दौर के बीच लोगों ने गर्म कपड़े भी पहनना शुरू कर दिया है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में जहां दो दिन पहले तक पंखे चल रहे थे वहीं सोमवार रात से लोगों ने पंखे बंद कर रजाई निकाल लीं। ऊनी कपड़े निकाल लिए। मौसम विभाग ने आगामी कुछ और दिन अभी तापमान में गिरावट की बात कही है। ऐसे में स्पष्ट है कि नवंबर के पहले सप्ताह से लोगों को अच्छी सर्दी का अहसास होने लगेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 07:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Weather Update Today: राजस्थान में 3 नवंबर से फिर बारिश का दौर, बढ़ेगी सर्दी | Heavy Rain । Cyclone Montha

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

आपकी बातः टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन

Ghoomar Festival 2025: 19 नवंबर को राजस्थान के सातों संभागों में आयोजित होगा घूमर महोत्सव, ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

Ghoomar Festival 2025
जयपुर

राजस्थान में SIR के बाद पंचायती राज चुनाव पर मंडराया संकट, OBC आरक्षण सर्वे में फंसा पेंच; जानें कब तक टले चुनाव?

Panchayati Raj and civic elections in Rajasthan
Patrika Special News

Masik Rashifal November 2025 : मासिक राशिफल नवंबर : मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना

Masik Rashifal November 2025
राशिफल

Saras Ghee Price: सरस ने 12 घंटे के अंदर देसी घी के बढ़े दाम घटाए, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

saras ghee
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.